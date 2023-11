Beccato nel bosco con cocaina, hashish, eroina e 2.840 euro in contanti: arrestato 37enne

Continuano i controlli, specialmente nei fine settimana, da parte dei carabinieri di Cantù per cercare di contrastare lo spaccio di droga nei boschi comaschi. Ed è proprio in un bivacco che lo scorso week end hanno sorpreso e arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio un 37enne, straniero, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. L'uomo è stato trovato dai militari di Lurago d'Erba e dai Cacciatori Sicilia in una zona boschiva nei pressi di via Magni a Inverigo. Era in possesso di 26,2 grammi di eroina, 32,8 grammi di cocaina, 110,2 grammi di hashish, 2840 euro, denaro ritenuto provento di attività illecita, un bilancino di precisione del materiale vario per il confezionamento delle dosi e 2 telefoni cellulari.