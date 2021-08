Arrestato in Australia per abusi su almeno sei donne

Le accuse per A.N., il 29enne nato a Lecco ma vissuto a Como e titolare in Australia, a Perth di una pizzaria che si chiama, non a caso, Lago di Como, sono molto gravi. Il ragazzo è accusato di abusi sessuali nei confronti di almeno sei donne. Al momento, come riportato anche sul Daily Mail Uk, è stato arrestato insieme ad un amico, complice in almeno una delle aggressioni sessuali. Le telecamere di sorveglianza hanno svolto un ruolo molto importante nell'individuare i due giovani accusati.

La dinamica di uno degli stupri è stata descritta sul giornale inglese e anche sul The West Australian. I due amici avrebbero conosciuto una 20enne verso la metà di marzo in un bar. Avrebbero quindi dichiarato di avere una realzione gay e offerto della cocaina. Dopo averla trascinata in un bagno, avrebbero abusato di lei. Ma l'elenco di reati simili a carico del 29enne è molto lungo e sembrerebbe che siano almeno 6 le donne abusate sessualmente. Il giornale australiano lo definisce "predatore sessuale". Il suo legale ha chiesto la libertà su cauzione ma è stata negata e quindi dovrà restare in carcere almeno fino al prossimo ottobre.