Spacciava cocaina a Rovellasca, Manera di Lomazzo e Guanzate: arrestato 33enne

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cantù durante le indagini, avviate a gennaio 2021, hanno trovato gravi e univoci indizi di colpevolezza a carico di G.O., cittadino marocchino, 33enne, residente in

Lomazzo (CO), per reati connessi con lo spaccio di stupefacenti. L'attività illecita di spaccio messa in piedi dell'uomo riguardava i territori di Rovellasca, Manera di Lomazzo e Guanzate, sia in area urbana che in quella boschiva.



Sono state contestate cessioni di sostanza di stupefacenti per più di 360 dosi a favore di una decina di assuntori, per un peso complessivo di circa 1,5 etti di cocaina. Nell’ambito dell’indagine sono stati posti sotto sequestro 1,97 grammi di cocaina e oltre 4.000 euro in contanti, ritenuti "incassi" dell’attività di spaccio.L’arrestato, concluse le formalità, è stato quindi portato al Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.