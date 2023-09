In manette il 18enne che ha incendiato auto e commesso rapine a Inverigo e ad Arosio

E' finito in carcere il 18enne marocchino che in pochi giorni (dal 4 al 7 agosto) si è reso responsabile di ben due rapine, un'auto danneggiata e una incendiata a Inverigo e ad Arosio. I carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti del giovane. Le indagini sono state condotte dai militari della Tenenza di Mariano, della stazione carabinieri di Lurago d'Erba e del Nucleo operativo radimobile: grazie all’esame dei filmati delle varie telecamere di videosorveglianza, la raccolta delle denunce delle vittime, e delle testimonianze sono stati acquisiti elementi cruciali per "inchiodare" il giovane alle sue responsabilità.