Rapine all'Autogrill: arrestati un uomo di Cassina Rizzardi e la sua complice

Gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria della Polstrada di Como hanno arrestato un uomo di 36 anni di Cassina Rizzardi accusato di essere l'autore di due rapine portate a segno all’Autogrill della A9 Lario Est di Cadorago il 24 febbraio e il 3 marzo 2022. In manette è finita anche la sua presunta complice, una donna di 37 anni di Olgiate Comasco accusata di avere fatto da palo in occasione del secondo colpo. Nel primo caso, invece, il malvivente si era fatto accompagnare all'area di servizio da un amico con una scusa, affermando di dover prelevare e di dover fare colazione. L'amico è risultato estraneo ai fatti: era ignaro che l'arrestato aveva con sé una pistola giocattolo con la quale ha minacciato la cassiera per farsi consegnare 772 euro (poco più di mille euro è stato, invece, il bottino del secondo colpo).

La coppia è sospettata anche di un furto compiouto a Luisago il 21 marzo quando sono state rubate quattro gomme di una macchina. Inoltre il 36enne è accusato anche di due furti di alcolici all'Autogrill Lario Est. Grazie alle immagini delle telecamere presenti in autostrada, lungo i raccordi e sulle strade ordinarie, la polizia è riuscita a ricostruire gli spostamenti dall’uscita di Fino Mornasco, fino a Cassina Rizzardi. Dalla targa dell'auto si è risaliti, poi, agli autori delle rapine.