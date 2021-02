Vivevano in una struttura abbandonata di via Mulini: arrestati per rapina e aggressione

La polizia della Questura di Como ha arrestato nella giornata del 24 febbraio 2021 due cittadini somali accusati di aggressione e rapina ai danni di un connazionale. I due uomini, di 27 e 26 anni, sono stati rintracciati grazie alla descrizione della vittima che ha raccontato di essere stato picchiato e derubato del telefono cellulare.

I due extracomunitari, regolari su suolo italiano ma senza fissa dimora, sono stati trovati all'interno di una struttura abbandonata di via dei Mulini a Como dove vivevano. Inizialmente hanno cercato di fuggire ma poi si sono dovuti arrendere alla polizia. Gli agenti, dopo averli ammanettati, hanno perlustrato l'area e all'interno della struttura abbandonata hanno trovato non solo il cellulare rubato ma anche due mountain bike di marca Montana e Mirage sulla cui provenienza i due somali non hanno saputo fornire informazioni. Sono stati quindi arrestati con l'accusa di rapina, lesioni e ricettazione. La vittima è stata portata al pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 7 giorni.