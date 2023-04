Sorpresi a rubare all'Esselunga di Camerlata: arrestati

Hanno cercato di rubare merce per un valore di 187 euro dal supermercato Esselunga di Camerlata ma sono stati sorpresi dall'addetto alla sicurezza che ha subito chiamato la polizia. Due giovani uomini di 26 e 30 anni sono stati arrestati il 17 aprile 2023 grazie all'intervento degli agenti della squadra volanti della questura di Como. I due avevano nascosto sotto i giubbotti alcuni superalcolici e alcuni prodotti sottratti dagli scaffali del reparto di elettronica. Hanno cercato di oltrepassare le casse senza pagare ma l'addetto alla sicurezza li ha visti e fermati. I due hanno entrambi precedenti penali per furto per questo sono stati arrestati e trattenuti in cella di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo. Si tratta di un rumeno di 30 anni residente a Rovello Porro e di un 26enne italiano di Caronno Pertusella.