Saccheggiarono il Banco di Desio svuotando le cassette di sicurezza: denunciati

Nell'aprile dell'anno scorso si erano introdotti notte tempo nel Banco di Desio e grazie all'ausilio di arnesi da scasso avevano forzato e svuotato numerose cassette di sicurezza. I carabinieri di Lurate Caccivio, al termine di una complessa attività investigativa, consistita nella visione dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, esami dei tabulati telefonici e controlli in banche dati, sono stati rintracciati i responsabili, si tratta di due pregiudicati di 36 e 42 anni. Il primo è uno jugoslavo residente nel Lodigiano, il secondo un italiano residente in Svizzera. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato.