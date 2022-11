Bancarotta e frode fiscale: tra gli arrestati due ex assessori di Cantù

Ci sono anche due ex assessori del Comune di Cantù tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta su bancarotta fraudolenta e frode fiscale milionaria. Claudio Ferrari di 54 anni, e Giorgio Quintavalle di 50 anni sono stati fermati e arrestati dalla guardia di finanza mentre entravano in Italia dal Ticino, dove sono residenti. Sono stati portati rispettivamente al carcere Bassone e al carcere di Varese in attesa di essere sottoposti a interrogatorio. Ferrari è stato assessore all'Ambiente per la giunta dell'ex sindaca Tiziana Sala, mentre Quintavalle è stato assessore allo Sport nella giunta dell'ex sindaco Edgardo Arosio. Con loro sono finiti in manette un immobiliarista canturino e il liquidatore.