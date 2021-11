Arrestati all'Esselunga di Solbiate: hanno rubato vestiti e cartucce per stampanti

Sono stati colti in flagranza di reato mentre rubavano capi di abbigliamento e cartucce per stampanti. E' accaduto nel tardo pomeriggio del 9 novembre 2021 all'Esselunga di Solbiate con Cagno. I carabinieri della stazione di Olgiate Comasco hanno fermato due uomini ed una donna rumeni residenti nel Milanese, nati tra l’87 ed il 97, tutti già noti alle forze dell'ordine. Arrestati, sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo di stamattina.