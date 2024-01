I tre uomini che passano le casse del Sigma di Arosio senza pagare 200 euro di superalcolici

Hanno preso dagli scaffali del supermercato Sigma di Arosio delle bottiglie di superalcolici per un valore totale di 200 euro e poi hanno passato le casse senza pagare. Erano anche riusciti a scappare ma i carabinieri di Mariano Comense, avvisati dal personale del supermercato, li hanno rintracciati dopo pochissimo tempo. I tre uomini, tutti marocchini, di 24, 29 e 30 anni e in Italia senza fissa dimora, sono quindi stati denunciati per furto aggravato.

Altri controlli nel territorio di Cantù

I carabinieri di Cantù, proseguono con la “campagna di controlli rafforzati del territorio” con un impiego medio giornaliero di 100 militari con 30 pattuglie, che effettuano 120 posti di controllo nelle aree più sensibili. Queste attività hanno portato nei primi giorni di gennaio al controllo di circa 480 persone e 200 veicoli, a 2 arresti per reati vari e alla denuncia in stato di libertà per furto aggravato e concorso in furto aggravato di 4 persone.

I due arrestati sono un 49enne pregiudicato che, nonostante le varie denunce, continuava a perseguitare la ex compagna e un 50enne che, dopo una denuncia in stato di libertà per ricettazione, è stato trovato durante una perquisizione con della refurtiva e quindi riaccompagnato in carcere. Nel corso dei prossimi giorni i controlli verranno ripetuti con la medesima intensità, con personale in divisa e in borghese.