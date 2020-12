Arosio, scontro frontale con un'auto: il ciclista è gravissimo

È accaduto oggi, 19 dicembre, alle 13.38 in via Alessantro Volta ad Arosio. Un ciclista si sarebbe scontrato contro il parabrezza di una macchina con un impatto molto violento. Secondo le prime informazioni pervenute, la bicicletta viaggiava in senso di marcia opposto rispetto all'automobile, guidata da una ragazza di 25 anni, e poi avrebbe effettuato una repentina inversione che ha generato l'incidente. Via Volta è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi e consentire ai carabinieri di Cantù, intervenuti sul posto, di ricostruire più precisamente possibile le dinamiche dei fatti. La ragazza alla guida dell'auto sarebbe in stato di shock, gravissimo il ciclista, un uomo di 37 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese.