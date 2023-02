Arosio, durante una lite accoltella al collo il suo rivale: grave uomo di 69 anni

Tutto è avvenuto fuori da un bar alle 14 circa a Arosio in piazza Montello nella giornata di ieri 22 febbraio. Due uomini, uno di 62 anni e unno di 69 hanno cominciato a litigare per futili motivi. I due, secondo quanto appreso, litigavano spesso e il loro rapporto era basato su vecchi e futili rancori che sfociavano spesso in discussioni. Questo fino a ieri quando uno dei due, il 62enne ha estratto un coltello da cucina e ha colpito il suo avversario al collo.

Intervenuti subito i soccorsi del 118 in codice giallo che hanno trasportato il ferito all'ospedale Sant'Anna. Sul fatto indagano i carabinieri di Mariano Comense che ricostruiranno la dinamica dell'aggressione.

Il 69enne ferito è in serie condizioni, in terapia intensiva e prognosi riservata. Il suo aggressore è stato identificato e portato in caserma dai carabinieri. L'accusa è quella di tentato omicidio ma sono ancora svariati gli aspetti da chiarire.