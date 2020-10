Argegno, turista perde orientamento durante un'escursione: salvata dai vigili del fuoco

Brutto episodio, ma fortunatamente a lieto fine, segnalato ieri, 5 ottobre, dai vigili del fuoco. Una turista tedesca ha perso l'orientamento durante un'escursione ad Argegno, a circa 900 metri d'altezza. Si è ritrovata quindi spaesata in una zona impervia. Sono subito partiti i soccorsi: da Malpensa è decollato l'equipaggio del Drago 82, che ha individuato la turista, fortunatamente illesa che dopo è stata recuperata col verricello dai soccorritori dell'elisoccorso e portata in una zona sicura. L'intervento di salvataggio è stato svolto in collaborazione con i vigili del fuoco di Como.

