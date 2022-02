Tragedia a Argegno, precipita nel burrone per 85 metri: morto un uomo

Un tragico incidente ieri sera 24 febbraio a Argegno in località Sant'Anna. Un uomo di 83 anni è scivolato in un burrone per oltre 85 metri ed è morto. L'uomo, che abitava in zona, conosceva bene quei sentieri ma i famigliari, non vedendolo tornare, hanno allertato i soccorsi che hanno cominciato a cercarlo intorno alle 19. Il corpo senza vita dell'83enne è stato trovato alle 20.30, nello strapiombo che da verso il Telo. Sul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco del Distaccamento di San Fedele d’Intelvi, gli specialisti del Saf e i carabinieri di Menaggio con i colleghi di Centro Valle Intelvi.