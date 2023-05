Apre la portiera dell'auto e le ruba la borsa: fermato da un vigile fuori servizio

Si aggirava per il distributore di benzina a Mozzate, aspettando il momento giusto per riuscire a rubare qualcosa dalle auto che si fermavano a fare rifornimento. Così ieri 22 maggio, intorno alle 8.30 del mattino il 19enne ha atteso che una signora si distraesse, perché intenta a fare rifornimento, per aprire la portiera della sua macchina e rubare la borsa. Il giovane senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale, con precedenti è stato però inseguito da un poliziotto della Locale che anche se fuori servizio non ha perso tempo e lo ha raggiunto e fermato. La borsa con tutto il suo contenuto è stata riportata alla legittima proprietaria e il 19enne è stato accompagnato alla stazione dei carabinieri di Mozzate. Qui ha provato a spacciarsi per minorenne ma con