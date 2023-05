Investigatori appostati nei luoghi dello spaccio: arrestato un 28enne

Un servizio per prevenire e contastare lo spaccio di droga quello messo in atto nel pomeriggio di sabato 27 maggio dalla polizia di Stato di Como nella zona dell’erbese. Alcuni investigatori si sono appostati nei luoghi maggiormente frequentati dagli spacciatori e dei consumatori.

Qui gli agenti hanno fermato un cittadino marocchino di 28 anni domiciliato a Merone (Como) con addosso 5 dosi di cocaina e quasi 600 euro in contanti. La successiva perquisizione in casa ha permesso agli agenti della squadra mobile di trovare altre 6 dosi di cocaina, 4 grammi di hashish, 2.700 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

L'uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo.