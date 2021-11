Appiano, tenta una rapina al supermercato con una pistola giocattolo. La cassiera lo fa scappare

È accaduto ieri 19 novembre intorno alle 18 a Appiano Gentile in via Matteotti dove c'è il noto supermercato Crai. Un uomo, con passamontagna e una pistola giocattolo è arrivato in cassa e ha minacciato la cassiera con l'arma finta per farsi dare dei contanti. La donna non si è fatta prendere dal panico e si è rifiutata con decisione di consegnargli denaro. L'uomo allora si è dato alla fuga. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Cantu'. L'uomo, che ricordiamolo, indossava il passamontagna e quindi non era riconoscibile è ancora a piede libero.