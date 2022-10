Appiano Gentile, balli abusivi: sospesa la licenza del Wood Club

Licenza sospesa per il Wood Club di Appiano Gentile: per 15 giorni non potrà somministrare bevande o alimenti. Questo è stato notificato il 17 ottobre dalla Locale di Appiano Gentile. Il provvedimento arriva dopo un'indagine della questura di Como che ha monitorato l'attività del locale e ha verificato come il Club non avesse la licenza necessaria per essere utilizzato come sala da ballo e non osservava le norme a tutela dell'incolumità pubblica. Non è la prima volta che questo Club affronta il problema dei "balli abusivi". Nel luglio 2021 era stato chiuso per 5 giorni dopo che erano state trovate oltre 200 persone a ballare come fosse una discoteca.