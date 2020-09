Maltempo: piante crollate su tre auto, intervento dei vigili del fuoco ad Appiano Gentile

Stamattina i vigili del fuoco di Como sono intervenuti ad Appiano Gentile, in via dell'Industria (località Faloppio) per tagliare delle piante cadute rovinosamente su tre automobili. Dato il maltempo di ieri, caratterizzato da vento e piogge molto forti, sono molti gli interventi di questo tipo effettuati dai vigili del fuoco nelle scorse ore. Non sono stati segnalati feriti.

