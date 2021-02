Appiano, donna di 50 anni colta da un malore sul posto di lavoro: è grave

È stata soccorsa in codice rosso, con massima urgenza, dall'elisoccorso del 118 (Areu) una donna di 50 anni che oggi, 15 febbraio, ha avuto un malore in ufficio, mentre stava lavorando, ad Appiano Gentile, in via Grilloni. Il medico, per soccorrerla più velocemente, è stato calato col verricello.

Oltre all'ambulanza e l'elisoccorso sul posto anche la polizia locale. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 12 e attualmente le condizioni della signora sembrerebbero molto gravi. Si attendono aggiornamenti.