Ha un infarto davanti alla moglie, cade e muore in un dirupo ad Appiano Gentile

È accaduto stamattina, 12 ottobre, alle 9.37 ad Appiano Gentile nei pressi di Via Ordenada. Secondo le prime informazioni giunte, un uomo di 69 anni e sua moglie di 67 stavano passeggiando nel Parco Pineta quando l'uomo sarebbe stato colpito da un infarto cadento a terra.

Le operazioni di ricerda dei due sono partite intorno alle 9.30 per una telefonata fatta dalla donna che chiedeva aiuto in quanto il marito era stato colto da malore. Ma poi il telefono non è stato più raggiungibile. I soccorsi si sono mobilitati subito nella zona boschiva vicina a Via Oleandra: impegnati i viglili del fuoco, i carabinieri, due ambulanze e un elicolltero. Purtroppo non c'è stato nulla da fare e l'uomo, all'arrivo dei soccoritori, era già deceduto.