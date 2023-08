I carabinieri fuori servizio ritrovano davanti al Gran Mercato la costosa bicicletta rubata

I carabinieri che hanno notato la bicicletta rubata fuori dal Gran Mercato di Appiano Gentile in quel momento erano fuori servizio a fare compere con le loro famiglie. Purtroppo per il ladro proprio loro si erano occupati del caso e quando hanno visto la bicicletta elettrica (del valore di circa 2000 euro) e per cui era stata sporta regolare denuncia non hanno esitato a fermare il presunto ladro e a portarlo in caserma restituendo la bici alla legittima proprietaria. Dopo i dovuti accertamenti nella caserma di Appiano, l'uomo è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Si tratta di un 23enne pluripregiudicato, che i primi giorni di agosto si sarebbe reso responsabile di questo furto. Il riconoscimento è stato possibile anche perché dopo la denuncia erano state acquisite le immagini delle telecamere di sicurezza dove si vedeva in parte il responsabile del furto della costosa bici.