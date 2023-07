Anziano scompare dalla sua casa di Olgiate Comasco, ritrovato in condizioni precarie

Si sono concluse alle 7.30 di questa mattina, mercoledì 5 luglio, le operazioni di ricerca di un uomo anziano, ultranovantenne, del quale era stato segnalato dalla famiglia l'allontanamento dalla propria abitazione, ieri sera a Olgiate Comasco. Questa mattina l'uomo è stato ritrovato in vita nei pressi di un piccolo corso d'acqua in località Boscone, spaventato e in precarie condizioni di salute. Il personale sanitario in posto, dopo la prima assistenza, ha quindi provveduto all'invio dell'anziano all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e del 118.