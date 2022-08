Si apparta per fare pipì ma scivola e cade in una roggia: anziano soccorso a Novedrate

Si era allontanato dalla festa che si stava svolgendo nel parco e non via ha più fatto ritorno.I parenti dell'anziano signore hanno lanciato l'allarme nel pomeriggio del 28 agosto 2022. I vigili del fuoco sono intervenuti per dare il via subito alle ricerche. Dopo poco lo hanno trovato in fondo a una roggia nei pressi di via Parravicini. L'uomo verosimilmente si era allontanato per appartarsi e fare pipì ma è scivolato cadendo sul greto del corso d'acqua. I vigili del fuoco lo ha recuperato sano e salvo anche se un po' disorientato.