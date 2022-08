L'infatuazione malata di un anziano per la vicina di casa, due anni di dispetti e insulti: intervengono i carabinieri

Ha abbandonato l'immondizia in prossimità dell’ingresso dell’abitazione di lei, infilandole sotto la porta di casa manoscritti offensivi a sfondo sessuale, suonava insistentemente al campanello, le gettava addosso acqua dal proprio balcone e, in un'occasione, ha lanciato uova sulla sua automobile. La vittima, una donna di 54 anni vicina di casa dell'uomo, era a dir poco disperata. Per lei, però, è finito il tempo dello stalking e delle "torture". I carabinieri della compagnia di Seregno hanno eseguito il provvedimento del divieto di avvicinamento alla persona offesa emesso nei confronti dell'anziano brianzolo il quale, tra l'altro, era già affidato in prova ai servizi sociali.

Una vera persecuzione

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’anziano l’avrebbe anche pedinata e si sarebbe appostato nelle aree comuni del condominio attendendola, l’avrebbe minacciata di investirla con il proprio motorino attuando manovre spericolate e avvicinandosi a tutta velocità alla donna per cambiare poi repentinamente direzione in prossimità della vittim. Inoltre, in un'ocasione, l’avrebbe colpita con un calcio mentre i due si trovavano sulle scale condominiali e, in tale circostanza le avrebbe sputato addosso. Ciò, avrebbe causato alla donna un perdurante e grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per la propria incolumità costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita, muovendosi con circospezione al fine di non incontrare il suo stalker, ponendo in essere condotte evitanti e portando sempre con sé uno spray al peperoncino.

Divieto di avvicinamento

Il Gip di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo che ha coordinato le indagini, ha ritenuto che a carico dell’indagato sussistesse un quadro indiziario grave e univoco, tale da configurare, allo stato degli atti, la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, desumibili dalle chiare e dettagliate dichiarazioni rese dalla persona

offesa, la quale ha dapprima tentato di ignorare e sopportare le condotte assillanti e moleste dell'odierno indagato, per poi tentare ripetutamente una conciliazione bonaria, anche presentando un mero esposto ai carabinieri e richiedendo supporto agli altri vicini di casa.

La malsana infatuazione dell’anziano nei confronti della donna sarebbe sorta durante il periodo dI lockdown scattato nel marzo del 2020 che aveva portato tutti vari condomini della palazzina di residenza a una maggiore relazione sociale. All’epoca erano nate le prime attenzioni dell’uomo verso quella donna che, non avendo mai corrisposto, sarebbe diventata la sua vittima. Nei giorni scorsi i militari hanno quindi eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, provvedimento con il quale all’80enne è altresì prescritto di restare a distanza di almeno 2 metri dalla stessa in caso incontro casuale per strada o nelle parti condominiali, di non avvicinarsi alla porta della sua abitazione e alle relative pertinenze, oltre che di non comunicare neppure a distanza con la predetta persona offesa, evitando di rivolgerle la parola e astenendosi dall'inviarle biglietti o altri scritti.