Non si hanno sue notizie da giorni: anziana di Cadorago trovata morta in casa

Da giorni non si avevano sue notizie. la donna non rispondeva né al citofono né al campanello. Allertati da alcuni parenti sono intervenuti i soccorritori. I vigili del fuoco hanno forzato la porta finestra del balcone dell'abitazione in via Mameli a Cadorago. La donna era deceduta. La tragica scoperta è stata fatta nella mattina del 25 giugno 2022 intorno alle ore 9.30.