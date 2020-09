Esce per una passeggiata ma non fa ritorno a casa: anziano disperso nei boschi di Lezzeno

I vigili del fuoco stanno battendo palmo a palmo i boschi di Lezzeno per trovare un uomo di 70 anni scomparso dalla sera del 15 settembre. L'ultima volta l'uomo è stato visto lungo un sentiero che porta a Torre di Rozzo. Erano circa le 16. Una parente dell'uomo, non vedendolo fare rientro in serata ha dato l'allarme e ha contattato i vigili del fuoco che questa mattina presto hanno ripreso le ricerche.

