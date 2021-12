Cade durante una passeggiata di Natale: anziano gravissimo a Livo

Un uomo di 72 anni è caduto sulla strada sottostante mentre si trovava su un terreno, situato in località Casniolo a Livo. L'uomo, residente in zona, stava passeggiando con la moglie nel pomeriggio di Natale a poca distanza dal centro abitato. E' stata la donna ad allertare i soccorsi. Subito si sono mobilitati una decina di uomini del Soccorso alpino (XIX Delegazione Lariana), l’ambulanza e l’automedica, oltre all’elisoccorso del 118 di Como che ha sbarcato medico e infermiere. L’uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni.