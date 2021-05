Paura per un anziano caduto per 30 metri in un bosco a Bellagio

Un brutto spavento, fortunatamente senza serie conseguenze, per un anziano di 81 anni che nel pomeriggio del 30 maggio 2021 è caduto lungo un dirupo in una zona boschiva di Bellagio. L'uomo stava facendo dei lavori nel bosco ma è caduto per una trentina di metri e ha riportato traumi ed escoriazioni. Gli uomini del Soccorso Alpino (oltre alle squadre del Centro operativo del Bione anche la Stazione del Triangolo Lariano e i Vigili del fuoco) lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e infine portato all’ambulanza per il trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 19.30.