Como, anziana si rompe il femore ma la barella non passa dalle scale: soccorsa dalla finestra

Spettacolare operazione di soccorso dei vigili del fuoco nella giornata del 13 aprile 2021 in via Sinigaglia a Como. Una donna anziana è caduta in casa e si è rotta il femore. La barella del 118 però non passava dalle scale a causa delle dimensioni ristrette degli spazi. E' stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul luogo con l'autoscala per trasportare la barella fuori dalla finestra dell'abitazione al sesto piano.