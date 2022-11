Tragedia sul Cornizzolo, la donna morta individuata grazie alle celle telefoniche: era in fondo a una scarpata

Le ricerche erano cominciate nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre 2022 quando una donna di 81 anni aveva fatto perdere le sue tracce. La donna era con altre persone, sono scese dal rifugio Setz dalla cima del Cornizzolo verso Gajum ma poi si sono persi di vista. Non riuscivano più a contattarla, allora hanno dato l’allarme. Le ricerche sono proseguite fino al tragico ritrovamento.

Ritrovata senza vita nella tarda serata di ieri la donna di 81 anni era in fondo a una scarpata molto ripida e con bosco fitto, in un canale con pareti verticali. Grazie ai dati sulle celle telefoniche e ai movimenti del cellulare, elaborati dai tecnici della Guardia di finanza, è stato possibile circoscrivere una zona in cui la donna poteva trovarsi.

Sono quindi state inviate le squadre territoriali, che hanno verificato la presenza del corpo. È arrivato poi sul posto l’elicottero di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, abilitato per il volo notturno e per le operazioni speciali, che ha sbarcato il tecnico di elisoccorso del Cnsas e il medico per la constatazione del decesso e ha poi recuperato le squadre. Intervento complesso ma grande collaborazione tra tutte le realtà coinvolte: Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione del Triangolo Lariano (XIX Delegazione), Guardia di finanza, Carabinieri e Vigili del fuoco.