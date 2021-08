Valbrona, anziana donna morta per una caduta accidentale

Dramma a Valbrona nel pomeriggio del 7 agosto 2021. Una donna anziana di circa 80 anni è stata soccorsa dopo che è rimasta coinvolta in una brutta caduta mentre si trovava all'interno del cortile di casa, in via Vittorio Veneto (località Osigo). Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo la caduta si è rivelata fatale. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della pensionata. Sul posto sono stati chiamati anche i vigili del fuoco per aprire il cancello della proprietà privata all'interno della quale è stata rivenuta la anziana deceduta. (Foto di Andrea Pina)