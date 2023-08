Si rompe una caviglia: anziana soccorsa sui monti sopra Blevio

Due interventi in poche ore oggi per i soccorritori del soccorso alpino del Triangolo Lariano. Il primo intervento è stato eseguito nella zona del Comune di Sormano, in località Colma. Due escursionisti che erano usciti insieme a un certo punto si sono persi di vista, allora uno di loro ha chiesto aiuto, in quanto l’amico risultava assente al rientro. L’allarme è scattato poco dopo le 11. Sono intervenuti quattro soccorritori. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’intervento si è concluso con il ritorno al parcheggio in autonomia della persona. Le squadre sono rientrate poco prima dell’una.

Dopo circa un’ora, altra richiesta d’intervento nel comune di Blevio, per una donna di 75 anni che aveva riportato un trauma a una caviglia. Di nuovo sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino che hanno raggiunto la donna, l’hanno valutata sotto il profilo sanitario, medicata e trasportata con la barella portantina fino all'ambulanza. L’intervento si è concluso alle 16. In entrambi i casi era presente un infermiere del soccorso alpino, fondamentale per le valutazioni sanitarie e per garantire un intervento completo in ambiente impervio, in stretto coordinamento con il 118.