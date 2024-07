Anziana cade in casa a Como, soccorsa dai vigili del fuoco

Intervento di soccorso urgente dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio la scorsa notte alle 1.30 a Como via San Bernardino da Siena. A seguito della segnalazione di un'anziana che chiedeva aiuto all'interno di una abitazione, i vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala e sono poi entrati da un balcone. All'interno dell'appartamento hanno trovato una donna di 90 anni caduta in casa e poi affidata alle cure del 118.