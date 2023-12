Cernobbio, pensionata cade in una vasca di raccolta delle acque piovane: soccorsa con l'elicottero

Se l'è vista davvero brutta la donna anziana che nella sera del 28 dicembre 2023 è stata soccorsa a Cernobbio, in frazione Olzino. La pensionata è caduta da un terrapieno in una vasca per la raccolta delle acque reflue e piovane. Per soccorrerla e recuperarla sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale. Vista la delicata situazione è stato allertato e fatto intervenire anche l'elicottero del 118. Da quanto si è appreso la donna non dovrebbe essere in pericolo di vita.