Antennista di Inverigo cade dal tetto: è gravissimo

Lotta tra la vita e la morte l'antennista di 64 anni precipitato dal tetto di una casa a Verano Brianza il 21 maggio mentre stava lavorando. L'uomo, residente a Inverigo, è attualmente ricoverato all'ospedale Giovanni XXXIII di Bergamo in terapia intensiva neurochirurgica, in prognosi riservata. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del fatto, ma sembra il 64enne stesse aggiustando proprio un'antenna quando, per cause ancora in corso di accertamento, è scivolato e caduto da diversi metri di altezza riportando gravissime ferite e lesioni. E' stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso.