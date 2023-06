ragazzo di 22 anni annegato a Porto Ceresio: abitava a Turate

Abitava a Turate il ragazzo di 22 anni che ieri, 14 giugno 2023, è annegato nelle acque del lago di Lugano, davanti a una spiaggia di Porto Ceresio. Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici quando, intorno alle ore 16.30, ha deciso di tuffarsi per fare il bagno e non è più riemerso. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno individuato il ragazzo a circa 18 metri di profondità. Una volta recuperato il giovane è stato rianimato e intubato ma le sue condizioni erano disperatissime. Troppi i minuti trascorsi sott'acqua senza respirare. Il 22enne, di origini marocchine, è stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduto.