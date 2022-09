Un ragazzo finisce sott'acqua nel lago del Segrino: è gravissimo

Un ragazzo di 22 anni si trova in gravi condizioni dopo essere finito sott'acqua al Lago del Segrino. Alcuni passanti sono riusciti a trarlo a riva, ma il giovane era in arresto cardiaco. Sul posto sono subito intervenute un'automedica e un'ambulanza del Sos di Canzo. Vista la gravità delle condizioni del ragazzo è stato fatto decollare anche l'elisoccorso del 118 di Como. Il ragazzo dopo le manovre di rianimazione è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Non si sa se ce la farà.