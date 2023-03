Trovato morto Andrea, l'escursionista comasco disperso da sabato

È stato trovato morto l'escursionista comasco di 54 anni Andrea Marchesini di Ponte Lambro di cui si erano perse le tracce da sabato 25 marzo. Con lui è stato ritrovato anche il corpo senza vita di Tito, il suo cane che lo aveva seguito nei sentieri e nei boschi della Valsassina. È stato rinvenuto morto oggi pomeriggio 27 marzo nella zona di Premana, precipitato in un canalone. I soccorritori hanno riconosciuto prima il cane, per il colore arancione del collare. Era sul ghiaccio che copre il lago di sotto, in località Alpe di Deleguaggio.

Andrea, disperso in alta Valsassina

La sua auto era già stata individuata nella mattina di domenica 26 marzo, in un posteggio di Premana - comune dell'alta Valsassina - dal quale partono i sentieri per raggiungere boschi, montagne e alpeggi della zona. Per ritrovare l'uomo erano subito scattate le ricerche, attivate a seguito di una segnalazione a carabinieri e vigili del fuoco dopo il ritrovamento della vettura del 54enne.

Le ricerche erano riprese a spron battuto durante la mattinata di oggi lunedì 27 marzo. Erano arrivati anche i droni, le squadre Tas (topografia applicata al soccorso) e del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) specializzate per operare in zone impervie.