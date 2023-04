I vigili del fuoco sono sempre presenti e pronti a aiutare ogni essere vivente in difficoltà. Così ieri mattina 17 aprile non si sono certo tirati indietro per liberare un piccolo anatroccolo rimasto incastrato in un tombino a Cantù in via Saffi. Una volta recuperato il piccolo e ricollocato in acqua, lo stesso ha raggiunto la madre.

