Amal, scomparsa nel nulla da domenica, l'appello disperato della madre: "Aiutateci"

Si chiama Amal El Mahri, abita a Ponte Chiasso e lavora al ristorante Da Noi, in via Lambertenghi a Como. Non si hanno sue notizie da domenica 7 luglio. In moltissimi anche sui social stanno condividendo l'appello di parenti e amici. È stata vista l'ultima volta domenica insieme a una ragazza nei pressi dell'ospedale Sant'Anna, forse per andare a mangiare una piadina, cosa che era solita fare. La madre Zora, che ha effettuato anche la denuncia ai carabinieri, ha diffuso sui social l'appello con la foto.

Ecco il testo: "Amal El Mahri, 31 ottobre 1999. Ponte Chiasso via Bellinzona, ha 25 anni. Ritardo cognitivo. Al momento della scomparsa aveva valigia, zainetto e borsa beige, scarpe nere con brillantini. È scomparsa domenica. Chiunque la vedesse contattare lo 3897852385. Mamma, Zora". Chiunque la veda può chiamare il numero indicato o le forze dell'ordine.