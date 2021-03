Alzate, cade con l'aliante: è grave il pilota 64enne

È accaduto oggi, 12 marzo, a Verzago (Alzate Brianza) in via Isonzo 226 in prossimità delll'Areoclub Volovelistico Lariano. Sulla piattaforma Areu è stato segnalato un grave incidente con un mezzo ultraleggero, un aliante ed è rimasto ferito gravemente il pilota, un uomo di 64 anni. Si tratta, come comunicato dagli organi competenti, di una brutta caduta e l'incidente oltre ad essere segnalato come codice rosso, ha visto l'intervento tempestivo di due ambulanze, due squadre dei vigili del fuoco, carabinieri di Cantù e l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'Ospedale Circolo di Varese.