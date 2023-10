Alto Lago, lavoravano come frontalieri ma prendevano il reddito di cittadinanza

Sono in tutto 11 le persone residenti nell'Alto Lago della provincia Lariana che percepivano, in assenza dei requisiti necessari, il reddito di cittadinanza. Queste situazioni sono emerse grazie a un controllo della guardia di finanza di Como, mirato a verificare la corretta percezione di contribuiti e sussidi pubblici e si riferisce a fatti compresi tra il 2021 e il 2023.

Gli approfondimenti, svolti dalla Compagnia di Menaggio, hanno evidenziato significative incongruenze tra i dati dichiarati all’INPS e le reali disponibilità.

Le irregolarità constatate sono varie: due di loro sono risultati lavoratori dipendenti, uno frontaliero in Svizzera, l’altro in Francia; altri hanno invece omesso di dichiarare la presenza nel loro nucleo familiare di componenti con redditi, così da non superare i limiti cumulativi previsti per legge al di sotto dei quali è possibile richiedere il sussidio. Tra i soggetti controllati anche un titolare di partita IVA che non ha dichiarato al fisco tutti i suoi ricavi.

Al termine degli accertamenti sono state inoltrate all' Inps le segnalazioni per l’interruzione immediata dell’erogazione del reddito di cittadinanza non dovuto e sono state avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite, complessivamente pari a circa 135mila euro.

I percettori individuati, per i quali vige comunque la presunzione d’innocenza, sono stati segnalati alla Procura

della Repubblica di Como.

Dall’inizio dell’anno, i Reparti operanti nella provincia di Como hanno, complessivamente, effettuato 54 interventi in materia di reddito di cittadinanza, conclusi con esito irregolare (oltre il 78% del totale degli interventi effettuati). L’attività ha permesso di accertare una frode per circa 480.000 euro (di cui oltre 380.000 euro di contributi indebitamente percepiti e circa 100.000 euro di contributi indebitamente richiesti e non ancora riscossi).