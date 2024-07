Alto Lago, smantellato un bivacco e sequestrato quasi un chilo di droga

Rastrellamento nei boschi e servizio mirato dei finanzieri del Comando Provinciale di Como. Sabato 6 luglio hanno smantellato un bivacco nei boschi lungo la strada provinciale via Ponte del Passo (Gera Lario), un luogo utilizzato da spacciatori, probabilmente itineranti, per vendere vari tipi di droga. Durante le operazioni è stato identificato e successivamente segnalato un uomo proveniente da Lecco in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Sono stati sequestrati 500 grammi di hashish, 108 grammi di cocaina, 64 grammi di eroina chiara, 156 grammi di eroina scura e uno spinello già confezionato con all’interno hashish. Oltre alle sostanze stupefacenti i militari hanno trovato 2 bilancini di precisione, 3 telefoni cellulari, un rotolo di pellicola e uno di carta stagnola a uso alimentare per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Le attività delle Fiamme Gialle si inseriscono nel quadro della costante azione di controllo del territorio, svolta nei principali punti di transito estivo dell’alto lago, finalizzata a tenere alto il livello di attenzione anche sulla diffusione e sul consumo di droghe.