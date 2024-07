Alto Lago, i cani fiutano la droga nella lattina di una bibita (con il doppio fondo): arrestato

I finanzieri del comando provinciale di Como nella tarda serata di sabato hanno arrestato uno spacciatore di meta anfetamine ed ecstasy nell’alto lago comasco. Il fermo è avvenuto a Centro Valle Intelvi perché i militari avvicinandosi a un veicolo, hanno notato che il passeggero dell'auto faceva dei movimenti sospetti. Hanno quindi deciso di fermare la macchina e controllarla approfonditamente. Grazie all’aiuto dell’unità cinofila del gruppo di Ponte Chiasso hanno trovato, ben nascoste all’interno di una lattina di bibita dotata di doppio fondo, 23.7 grammi di MDMA in polvere, 18 pasticche di MDMA e 11 grammi di MDMA in cristalli divisi in 26 dosi.



A quel punto le Fiamme gialle si sono spostate a Monza, nella casa del 22enne, dove sono state trovate altre 15 pasticche, 15 grammi di cristalli e 1 grammo di polvere di MDMA, 40 bustine per confezionare le sostanze stupefacenti e 1 bilancino di precisione.

Queste attività delle Fiamme Gialle, si inseriscono nel quadro del controllo costante del territorio, nei principali punti di transito estivo dell’alto lago, per tenere alto il livello di attenzione anche sulla diffusione e sul consumo di droghe.