Paura ad Alta Valle Intelvi, in fiamme auto di turisti francesi: il video dell'intervento

È accaduto ieri, 16 agosto, intorno alle 20.15 in Alta Valle Intelvi in località Sighignola.I vigili del fuoco del distaccamento di San Fedele sono intervenuti per domare le fiamme di un auto che stava transitando nella zona. Secondo le prime informazioni si trattava dell'aitomobile di una coppia di turisti francesi che frotunatamente sono rimasti illesi anche se sono stati visitati dal personale del 118 che nel frattempo era giunto sul posto.

