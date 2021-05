Alta Valle Intelvi, cane scivola rovinosamente lungo la dorsale del torrente: il salvataggio

Una passeggiata nel bosco a Alta Valle Intelvi e il cane, probabilmente attratto dal rumore del torrente si è allontanato dalla sua padroncina finendo per scivolare lungo la dorsale del torrente. Il fatto è avvenuto oggi, 8 maggio 2021, in località Pellio al confine con il territorio di Rampona Vernia. Il cagnolino si è salvato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Centro Valle Intelvi, avvisati dal 112, che sono riusciti a raggiungere l'animale su una balza: era molto spaventato ma non ferito. I vigili del fuoco hanno quindi riguadagnato quota, risalendo il sentiero e consegnando il cagnolino alla sua padrona che per tutto il tempo dell'operazione di salvataggio, era rimasta ad aspettare e che ha potuto coccolare a dovere il suo amico a quatrro zampe.