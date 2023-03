Incrodati sulla Grignetta: coppia di alpinisti soccorsa col buio

Grande spavento per due alpinisti in Grignetta ieri sera 12 marzo 2023. Un uomo di 33 anni e una donna di 26 sono rimasti infatti incrodati, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi.

In una domenica già caratterizzata da numerose uscite dell'elicottero, si è così assistito a un volo notturno per recuperarli, visto l'orario (dopo le 20) e l'oscurità sopraggiunta.

Una squadra del Soccorso alpino si è mobilitata dalla stazione della Valsassina, mentre l'elicottero è decollato da Como. I due sono stati così individuati e caricati a bordo del mezzo aereo. La giovane è stata trasportata all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde in astenia, mentre l'uomo non ha avuto bisogno di cure mediche.