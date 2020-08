Alpinista canturino cade sulle Dolomiti: ferito grave

Un alpinista di Cantù, M. P. di 34 anni, è rimasto gravemente ferito dopo una caduta avvenuta sulle Dolomiti bellunesi. L'alpinista, primo di cordata, è volato per una ventina di metri, è stato riportato in sosta dal compagno di scalata. I due stavano ascendendo lo spigolo nord dell'Agner. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto con un verricello di 90 metri, i soccorritori hanno prestato le prime cure e imbarellato il rocciatore con un trauma alla colonna, per poi issarlo a bordo. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale San Martino di Belluno.

